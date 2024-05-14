Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Около 30 образов пришлось отсечь»: Сергей Светлаков — о создании шоу «Светлаков+»

«Около 30 образов пришлось отсечь»: Сергей Светлаков — о создании шоу «Светлаков+»
Аудио-версия:
Комментарии

В недавнем интервью URA.ru известный артист Сергей Светлаков немного рассказал про создание нового шоу «Светлаков+», которое станет аналогом культового скетчкома «Наша Russia».

По словам Светлакова, создателям нового проекта пришлось потрудиться, чтобы придумать много всего интересного. Около 30 придуманных образов пришлось убрать, и в итоге в проекте зрители увидят около семи персонажей, притом троих из них люди могут знать по шоу «Наша Russia».

Нам пришлось очень много всего придумать, чтобы получить тот набор персонажей, который в наше время был бы интересен и понятен и москвичу, и человеку из уральской глубинки. Около 30 образов пришлось отсечь. В итоге родились семь персонажей: трёх мы взяли из шоу «Наша Russia» и дали им новую жизнь, четырёх придумали с нуля.

Шоу «Светлаков+» стартует на ТНТ уже 24 мая.

Материалы по теме
Каким получился фильм «Планета обезьян: Новое царство»
Каким получился фильм «Планета обезьян: Новое царство»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android