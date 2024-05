Каким получился фильм «Планета обезьян: Новое царство»

Трудно поверить, но перезапуск «Планеты обезьян» стартовал 13 лет назад. Нам в течение трёх фильмов показывали, как человечество вымирает из-за вируса, а обезьяны становятся умнее и постепенно захватывают планету.

Трилогия цепляла впечатляющим визуалом и обилием драматических вопросов. На что пойдёт человек ради выживания? Способен ли он делить планету с другими продвинутыми видами? Станет ли обезьяна человечнее людей? Благодаря харизме Энди Сёркиса, который играл обезьяну Цезаря, и добротному экшену разбираться с этими дилеммами было интересно.

На днях в кинотеатрах стартовала четвёртая часть «Планета обезьян: Новое царство». Это первый фильм в серии без Энди Сёркиса и основательного конфликта с человечеством, которое окончательно деградировало. Каким он получился?

«Планета обезьян: Новое царство»: информация о фильме

Название: «Планета обезьян: Новое царство» (Kingdom of the Planet of the Apes)

Режиссёр: Уэс Болл

Актёры: Оуэн Тиг, Питер Макон, Фрейя Аллан и другие

Дата выхода: 8 мая 2024 года

Жанр: фантастика, боевик, приключение

Продолжительность: 145 минут

Бюджет: $ 160 млн

Страна: США

«Планета обезьян: Новое царство»: где смотреть?

Пока фильм показывают только в кинотеатрах мира, но с 13 мая в России будут неофициальные сеансы.

Обезьяны против обезьян

Когда-то Цезарь объединил обезьян и, несмотря на злодейства людей, доказал: оба вида могут существовать, не убивая друг друга. Со смерти Цезаря прошло уже 300 лет, но приматы до сих пор следуют его принципам.

Однажды молодой и умный шимпанзе Ноа замечает рядом с поселением девушку-неандертальца и отряд воинственных обезьян, разыскивающих её. Злодеи считают, что племя прячет беглянку, поэтому сжигают дома и берут в плен друзей Ноа. На свободе остаётся только герой: теперь он должен отыскать родных и разобраться с захватчиками. Помогать ему будут мудрый орангутанг и та самая девушка, из-за которой начался конфликт. Но почему за ней охотятся? Чем она так важна?

Новый герой Ноа Фото: WB

Завязка многообещающая. Хочется побольше узнать о злодее, раскрыть тайну героини, разобраться в устройстве обновлённого мира. Увы, каждый сюжетный аспект оборачивается пшиком. Противник оказывается очередным психопатом: его цели понятны, но достигает он их бездумным убийством сородичей. Тайна той самой девушки настолько очевидна, что раскроет её даже ребёнок.

Ещё «Новое царство» интриговало новой концепцией. Человечество окончательно пало, поэтому мудрые обезьяны теперь дерутся друг с другом. На деле же конфликт приматов раскрыт слабо, а мораль по-прежнему сводится к заезженному утверждению: «Люди, будьте добрее». При этом мысль подаётся в лоб во время финального диалога, никакой многозначительности не ждите.

Злодей примитивен, но выглядит круто Фото: WB

Есть вопросы и к Ноа, которого играет Оуэн Тиг. Он нормально справляется с ролью, но насколько же ему далеко до Энди Сёркиса. Исполнитель роли Цезаря в каждое слово вкладывал эмоцию и наполнял драмой даже простые сцены — в итоге слушать его было приятно. Оуэну Тигу не хватает подобной мощи: он звучит не плохо, но и не прекрасно.

Обезьяна Ноа теряется как на фоне злодея, который завораживает голосом и маниакальными речами, так и значимой для сюжета девушки. Её играет Фрейя Аллан, Цири из «Ведьмака». Актрису принято критиковать, однако в «Новом царстве» она хороша и своей игрой добавляет посредственному персонажу живости.

В этот раз к Фрейе Аллан претензий нет Фото: WB

С визуалом и экшеном всё хорошо

Прошлые части полюбили в том числе за историю, но новую стоит смотреть только ради экшена и визуала. Картинка восхищает с первой же сцены, где тройка обезьян лазает по деревьям и болтает о жизни. Казалось бы, в кадре одинаковые шимпанзе без ярких отличительных черт, но вы ни за что их не спутаете. У всех разные взгляд, мимика, жестикуляция — чего уж говорить о характерах.

Временами Ноа просто смотрит куда-нибудь, а его компьютерный взгляд переполняют глубина и многозначительность. За такие мелочи фильм «Новое царство» заслуживает похвалы.

Каждую обезьяну приятно рассматривать Фото: WB

Экшен тоже удивляет с самого начала. Чего стоит эпизод, где Ноа отламывает железяку, всаживает её в скалу и использует в качестве платформы. Шимпанзе так ловко обращается с металлической палкой, что зрелище завораживает.

Ещё интереснее смотреть за схватками. Их много, и почти все эмоциональные и зрелищно поставленные. Жаль, что полноценного эпика, где стороны сходятся в грандиозной битве, в «Новом царстве» нет. Вероятно, дело в бюджете: он почти такой же, как и у прошлой части, но экономическая реальность с 2017 года сильно изменилась. В итоге на масштабные баталии денег не хватило.

Этот корабль — важная локация Фото: WB

«Планета обезьян: Новое царство»: стоит ли смотреть?

В плане сюжета новая «Планета обезьян» проигрывает старым. Зато фильм прекрасно выглядит и удивляет креативным экшеном — поэтому и становится приятным блокбастером на один раз. Если соскучились по таким зрелищным и незамысловатым фильмам, не пропустите «Новое царство».

Оценка «Планета обезьян: Новое царство» — 7 из 10

