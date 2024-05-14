Вышел тизер-трейлер фильма «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца»

Фрэнсис Форд Коппола выпустил тизер-трейлер своего фильма «Мегалополис». В ролике показали главного героя в исполнении Адама Драйвера, взрывающийся Нью-Йорк и многое другое.

Видео доступно на YouTube-канале Francis Ford Coppola. Права на видео принадлежат AMERICAN ZOETROPE

Сюжет картины перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х.

Также в актёрский состав вошли Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.

Премьера состоится в этом году.