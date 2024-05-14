Филиппинский киберспортсмен присоединился к команде Артура Arteezy Бабаева по Dota 2

Североамериканский киберспортивный клуб Shopify Rebellion представил нового саппорта состава по Dota 2 — им стал филиппинский про-игрок Ролен Андре skem Габриэль Онг.

До присоединения к Shopify Rebellion филиппинец представлял такие команды, как Neon Esports, BOOM Esports и Geek Fam. Кроме этого, он стабильно входил в пятёрку лучших игроков Юго-Восточной Азии по MMR.

skem перешёл в североамериканский клуб после того, как ростер покинул игрок четвёртой позиции Тиаго Thiolicor де Оливейра Кордейро. Стоит отметить, что в своём регионе филиппинец выступал на пятой позиции. Какую роль Андре будет исполнять в Shopify Rebellion, пока неизвестно.

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Как сообщается в анонсе, skem дебютирует в составе SR на турнире DreamLeague Season 23, который пройдёт с 20-го по 26 мая 2024 года. На данный момент Shopify Rebellion выступает с двумя заменами на чемпионате PGL Wallachia Season 1 в Румынии, находясь в одном шаге от выхода в плей-офф.