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«Люди Икс '97» стали самым просматриваемым оригинальным мультсериалом на Disney+ в году

«Люди Икс '97» стали самым просматриваемым оригинальным мультсериалом на Disney+ в году
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Мультсериал «Люди Икс '97» стал самым просматриваемым оригинальным мультсериалом на Disney+ в этом году. Об этом сообщило издание Variety.

«Люди Икс '97» стали третьим по популярности оригинальным проектом в 2024-м после «Перси Джексона» и «Эхо».

Новый мультсериал продолжает события оригинала и рассказывает о новых трудностях, с которыми столкнулась команда мутантов после смерти их лидера, Профессора Икс. Главой команды становится Магнето.

Ранее стало известно, что мультсериал «Люди Икс '97» набрал рекордные просмотры в день премьеры на Disney+. Первый эпизод мультсериала «Люди Икс ’97» набрал за пять дней после выхода 4 млн просмотров на сервисе. Кроме того, просмотры всех пяти сезонов оригинального мультсериала «Люди Икс» 1992 года резко подскочили.

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