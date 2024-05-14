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Поставки PlayStation 5 превысили 59 млн консолей — темпы продаж отстают от PS4

Поставки PlayStation 5 превысили 59 млн консолей — темпы продаж отстают от PS4
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Компания Sony опубликовала отчёт за прошедший финансовый год, продлившийся с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024-го. За этот период компания отгрузила 20,8 млн штук консолей PlayStation 5 — на 1,7 млн больше показателей прошлого финансового года.

Общие продажи PS5 достигли 59,2 млн приставок спустя три с половиной года после выхода в ноябре 2020-го. За аналогичный период PS4 сумела продемонстрировать более впечатляющий результат — 60,1 млн консолей.

Тем временем количество ежемесячных пользователей сервиса PlayStation Network достигло отметки в 118 млн — это на 10 млн больше показателей прошлого периода. Общие продажи софта на PS4 и PS5 в сумме за последний квартал финансового года достигли 72,6 млн копий.

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