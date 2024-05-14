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Эдгар Райт действительно снимет ремейк «Барбареллы» с Сидни Суини

Эдгар Райт действительно снимет ремейк «Барбареллы» с Сидни Суини
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В ноябре 2023 года появлялась информация, что Эдгар Райт снимет ремейк «Барбареллы» с Сидни Суини в главной роли. Так и оказалось, о чём сообщило издание Deadline.

«Барбарелла» станет ремейком одноимённого фильма 1968 года, который входит в личный топ любимых картин Эдгара Райта. Оригинал рассказывает про искательницу приключений Барбареллу, которой необходимо найти пропавшего учёного Дюранда-Дюранда и спасти Вселенную от уничтожения.

Райт некоторое время присматривался к проекту и договорился о встрече с Суини сразу после того, как о нём было впервые объявлено.

В оригинальном фильме роль Барбареллы исполнила Джейн Фонда. Других деталей ремейка нет. Кто ещё сыграет в картине вместе с Суини, не сообщается.

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