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Вышел дублированный трейлер фильма «Затерянный компас» — премьера в России 8 августа

Вышел дублированный трейлер фильма «Затерянный компас» — премьера в России 8 августа
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Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила трейлер приключенческого фильма «Затерянный компас». Премьера семейной картины в кинотеатрах России состоится 8 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

«Затерянный компас» рассказывает историю 13-летнего Чэмпа Брауна, который находит в лесу заброшенный скелет золотоискателя с таинственным компасом и дневником. Мальчик приглашает своих друзей отправиться с ним в опасное путешествие во времени, чтобы найти некогда потерянное золото.

В «Затерянном компасе» сыграли Люк Лавлесс («В погоне за Бонни и Клайдом»), Калеб Бауманн («Роковой патруль»), Рейган Шумейт («Черный телефон»), Зейн Стефенс («Дневники вампира»), Крис Кливлэнд («Престиж») и другие актёры. Режиссёром выступила Сандра Л. Мартин, а мировая премьера ленты состоялась в сентябре 2022 года.

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