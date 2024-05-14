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Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 завершили озвучку главного героя Индржиха — релиз скоро

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 завершили озвучку главного героя Индржиха — релиз скоро
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Чешская студия Warhorse объявила о завершении работы над озвучкой главного героя в игре Kingdom Come: Deliverance 2. Разработчики опубликовали фотографии с актёром Томом Маккеем, который записал финальные реплики для Индржиха из Скалицы.

Том Маккей записывает финальные реплики для главного героя

Том Маккей записывает финальные реплики для главного героя

Фото: Warhorse

Завершение работы над озвучкой главного героя означает, что проект действительно находится на финальной стадии производства. Обычно работа над озвучанием персонажей в больших RPG ведётся практически до последнего момента — авторы вносят коррективы в некоторые реплики и дозаписывают необходимый материал.

В своём посте студия Warhorse объявила, что путь к релизу продолжается. Выход Kingdom Come: Deliverance 2 состоится до конца 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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