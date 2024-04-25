Почему весь мир полюбил Kingdom Come: Deliverance

Недавно студия Warhorse анонсировала продолжение культовой Kingdom Come: Deliverance. И это отличный повод рассказать об одной из самых оригинальных ролевых игр последних лет, которую с теплотой вспоминают даже спустя шесть лет после релиза.

За что же весь мир полюбил Kingdom Come: Deliverance?

Шикарный сеттинг Богемии XV века

В отличие от множества других ролевых игр, события Kingdom Come: Deliverance разворачиваются не в фэнтези-мире с эльфами и драконами, а в реалистичном Средневековье. Мирная жизнь Богемии XV века нарушена конфликтом за корону между сторонниками низложенного императора Вацлава IV и его брата Сигизмунда.

В центре этой мясорубки оказывается обычный юноша Индржих, который желает отомстить за смерть своих родных. За него мы и играем.

У студии Warhorse получилось раскрыть сеттинг чрезвычайно подробно и детально. Каждый элемент игрового мира — от местной архитектуры и быта крестьян до социального строя описываемой эпохи — создавался с особой скрупулёзностью. Все наработки проверялись специалистом, отвечавшим за достоверную передачу исторического облика Чехии тех далёких времен.

Kingdom Come: Deliverance Фото: Deep Silver

Вид чешских пейзажей способен впечатлить каждого уровнем проработанности. А ведь места, которые посещает главный герой, списаны с реальных прототипов. Атмосферности придают местные города, поселения и даже случайные лагеря в лесу, выглядящие по-настоящему живыми. К тому же задания и побочные квесты раскрывают дополнительные детали того, как жили люди много веков назад.

Пусть итоговый результат нельзя назвать прямо-таки симулятором Средневековья, но Kingdom Come: Deliverance подобралась к этому званию максимально близко. Во время прохождения постоянно возникает чувство, будто бы ты действительно перенёсся в прошлое.

Kingdom Come: Deliverance Фото: Deep Silver

Реалистичность во все поля

Для большинства геймеров KCD стала синонимом реализма в играх. Команда Вавры уделила просто в самом лучшем смысле слова нездоровое внимание проработке всех механик. При этом реалистичность органично дополнила исторический сеттинг. Пока главный герой проходит путь от деревенщины до рыцаря, можно прочувствовать, насколько сложной и опасной была жизнь в те времена.

Например, если Индржих захочет что-то украсть, то лучше снять всё, что шумит, и надеть чёрную одежду. А перед тем, как пойти на дело, узнайте, есть ли у будущей жертвы собака, ведь её лай может выдать незадачливого воришку. Для того чтобы незаметно прокрасться мимо врагов, позаботьтесь о гигиене, ведь героя могут вычислить по неприятному запаху.

Алхимия выделена в полноценную мини-игру, где персонажу нужно контролировать все процессы, от сбора ингредиентов до готовки. Таскать кучу еды в рюкзаке, как в «Ведьмаке», бессмысленно, поскольку со временем продукты портятся. Но не спешите их выкидывать, ведь просрочку можно подсунуть врагам и отравить их. Если выпить алкоголь, то персонаж пьянеет постепенно, а на утро поймает похмелье, сильно бьющее по характеристикам.

Kingdom Come: Deliverance Фото: Deep Silver

И разработчики не рассказывают о подобных нюансах и не «помогают» с прохождением миссий, подсовывая подходящее снаряжение или зелье. Вместо этого игрок додумывается до всего самостоятельно, что дарит невероятное чувство погружения. Безусловно, столь высокий уровень реализма понравился далеко не всем геймерам. Но остальные испытали ни с чем несравнимый опыт.

Хардкорные сражения

Боевая система Kingdom Come также построена на реализме — и это стало как достоинством, так и недостатком. Многие забросили прохождение, так и не сумев овладеть хардкорной боёвкой. Если бои один на один многим ещё понравились, то вот сражения сразу с несколькими врагами подарили им проблемы.

Всё потому, что во время сражений необходимо учитывать множество параметров, включая выносливость и умения героя. Одновременно нужно успевать уклоняться, защищаться и отвечать. Чтобы поставить блок, надо подставить оружие с той стороны, откуда пришёл удар, и принять во внимание то, в какой стойке находится противник.

Kingdom Come: Deliverance Фото: Deep Silver

Даже банальная смена оружия не просто меняет анимацию и наносимый урон, но и кардинально влияет на всю механику и анимации. Копьё, топор или меч ощущаются совершенно по-разному. Точно так же обстоят дела и со стрельбой из лука. В KCD нет прицела, а потому Индржиху нужно научиться чувствовать дистанцию и приложенную силу, чтобы научиться попадать. «Перезарядка» занимает много времени, но в умелых руках лук становится синонимом смерти, ведь, чтобы уложить любого противника, хватит пары выстрелов.

Но при всём при этом местная боевая система честна к игроку. Тут у NPC нет автолевелинга, а каждая стычка превращается в проверку полученных навыков. Каждая победа добывается не за счёт крутого снаряжения, а благодаря собственным умениям. К тому же ближе к концу главный герой не превратится в неуязвимое существо, как в других RPG, и бои всё ещё будут доставлять достаточно хлопот.

Kingdom Come: Deliverance Фото: Deep Silver

Нетривиальная прокачка

В Kingdom Come представлена одна из самых интересных и любопытных систем прокачки в индустрии. В первую очередь улучшаются те навыки, которыми Индржих пользуется чаще всего. При получении нового уровня открываются различные перки и способности, дающие как положительные, так и негативные эффекты.

Если главный герой захочет пойти по пути дипломатии, то ему нужно часто разговаривать и торговаться с местными жителями, то есть буквально учиться забалтывать собеседников. Во время диалога лучше снять шлем с головы, ведь так снижается уровень красноречия.

Если же не мыться и носить грязную одежду, то из-за вони никто не захочет с вами говорить, а показатель незаметности снизится. Однако если открыть перк «Запах мужика», то грязноватый внешний вид, наоборот, повышает обаяние протагониста в разговоре с женщинами. Также умеренное употребление алкоголя развязывает язык и повышает красноречие.

Kingdom Come: Deliverance Фото: Deep Silver

Или вот, например, во второй половине игры появляются бронированные противники, с головы до ног закованные в доспехи. В определённых ситуациях победить их практически невозможно, поскольку оружие не способно навредить им. Но если прокачать показатель силы и вооружиться булавой, то хватит пары ударов, чтобы отправить латника в нокаут.

Чтобы прокачать нужную способность, нужно много тренироваться. Однако самый эффективный и безопасный способ повысить свои характеристики — книги. Их можно раздобыть по-честному или украсть, а на чтение придётся потратить несколько минут реального времени. Но для начала нужно овладеть соответствующим навыком, ведь Индржих — сын кузнеца, и для него любые тексты выглядят как набор несвязных символов.

В зависимости от выбранных навыков каждое новое прохождение будет сильно отличаться от прошлых попыток. Всё это превращает Kingdom Come: Deliverance в действительно уникальное приключение.

Kingdom Come: Deliverance Фото: Deep Silver

Проблемы и скандалы

К сожалению, знакомство с Kingdom Come для многих геймеров оказалось омрачено ворохом технических проблем. Творение студии Warhorse страдало от огромного количества багов и плохой оптимизации. Доходило до того, что некоторые пользователи, видя подгружающиеся на ходу текстуры низкого качества, ошибочно думали, что у них проблемы с видеокартой.

Складывалось ощущение, что тогда, в 2018 году, случился не полноценный релиз, а ранний доступ, после которого разработчики активно дорабатывали проект. И только со временем, после выпущенных патчей и дополнений, они смогли довести тайтл до того состояния, в каком всё должно было выйти изначально. Но, увы, первое впечатление нельзя произвести дважды, и многие всё ещё стараются обходить игру стороной.

Kingdom Come: Deliverance Фото: Deep Silver

Дополнительно репутацию KCD испортили различные скандалы — от обвинений в расизме и сексизме до излишне громких заявлений самого Даниэля Вавры. Неудивительно, что на фоне всей этой шумихи Kingdom Come: Deliverance пролетела мимо различных наград, хотя по совокупности заслужила как минимум парочку.

Ждём Kingdom Come: Deliverance 2

Уже в этом году выйдет продолжение, где история Индржиха продолжится… и закончится — разработчики подтвердили, что вторая часть станет финалом сюжета персонажа. Вместе с этим команда смогла реализовать то, что не вышло изначально — к примеру, осаду города.

Вторая часть в целом продолжает развивать все заложенные в первой части идеи, но кое-что постараются сделать понятнее — например, боевая система вместо пяти направлений будет иметь четыре, при этом всю глубину обещают сохранить.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Точной даты выхода нет.

Видео доступно на YouTube-канале Warhorse Studios. Права на видео принадлежат Deep Silver.

А вы полюбили первую часть? Ждёте продолжение?