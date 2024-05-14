Обновлённый телефон Nokia 3210 раскупили в Китае всего за два дня

10 мая финский конгломерат HDM Global перевыпустил легендарный телефон Nokia 3210 в честь 25-летия гаджета. Устройство поступило в продажу в Китае на два дня раньше по цене в 349 юаней (около 4500 рублей) и быстро стало настоящим хитом на местном рынке.

Как рассказали в Nokia, всего за два дня гаджет полностью пропал с китайских прилавков. Спрос оказался настолько высоким, что восполнить поставки компания сможет лишь в самом конце мая. Вполне возможно, что и следующую партию раскупят за считанные дни.

Обновлённая Nokia 3210 оснащена многими функциями современных смартфонов — от поддержки связи 4G до разъёма USB-C и доступа к роликам YouTube Shorts, новостям и прогнозу погоды. Устройство получило 2,4-дюймовый TFT-экран с процессором Unisoc T107 и 128 МБ встроенной памяти, а также батареей объёмом 1450 мАч.