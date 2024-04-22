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Авторы игры «Бессмертный: Сказки старой Руси» рассказали о противниках ближнего боя

Авторы игры «Бессмертный: Сказки старой Руси» рассказали о противниках ближнего боя
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Разработчики карточного рогалика «Бессмертный: Сказки Старой Руси» из 1C Game Studios опубликовали новый ролик, посвящённый особенностям боевой системы. Речь зашла о противниках ближнего боя, а следующий выпуск посвятят дальнобойным юнитам.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

Так, многие противники в «Сказках Старой Руси» смогут атаковать исключительно с ближней дистанции. Распознать таких персонажей будет очень просто — с помощью специальной иконки возле их моделек. При этом для удара таким противникам необходимо подойти на первую позицию, что может произойти в том числе после гибели предыдущего воина в том же месте.

Релиз рогалика «Бессмертный: Сказки Старой Руси» состоится до конца 2024 года.

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