Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2 (формат, даты, участники)

В Белграде начинается топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2 с призовым $ 500 тыс.
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 мая, начинается чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс. от турнирного оператора FISSURE.

Ивент пройдёт с 14 по 19 мая 2024 года. Турнир состоит из двух этапов. В первой стадии участники будут разделены на две группы по четыре команды. Формат: double-elimination с best-of-3 матчами. По итогам группового этапа соревнование покинут по два коллектива из каждой группы, а остальные команды пройдут в плей-офф.

Основная стадия BetBoom Dacha Belgrade 2024 включает в себя всего три противостояния: 2 best-of-3 полуфинала и best-of-5 гранд-финал. Чемпион турнира получит $ 300 тыс., второй финалист — $ 100 тыс., а 3-4-е место — по $ 50 тыс. Для остальных участников награды не предусмотрены.

Полный список участников BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2

Группа A:

  • Team Falcons (Дания);
  • MOUZ (Европа);
  • Virtus.pro (Россия);
  • BetBoom Team (Россия).
Материалы по теме
BetBoom Team заменит Cloud9 на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2
Команда MOUZ разгромила Team Vitality в финале ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2

Группа B:

  • Aurora Gaming (Россия);
  • HEROIC (Дания);
  • MIBR (Бразилия);
  • Team Spirit (Россия).
Материалы по теме
Российский киберспортсмен Абдул degster Гасанов стал новым игроком HEROIC по CS 2

Стартовые матчи:

  • 14 мая, 15:00. Группа A, MOUZ (Европа) — BetBoom Team (Россия);
  • 14 мая, 19:00. Группа A, Virtus.pro (Россия) — Team Falcons (Дания);
  • 15 мая, 13:00. Группа B, Team Spirit (Россия)Aurora Gaming (Россия);
  • 15 мая, 15:00. Группа B, HEROIC (Дания) — MIBR (Бразилия).
Материалы по теме
Расписание первого дня BetBoom Dacha по Counter-Strike 2 в Белграде

Освещать BetBoom Dacha Belgrade 2024 будет официальная студия FISSURE, а также комьюнити-кастеры, среди которых есть Александр Zoner Богатырев, Максим Shadowkekw Павлов и Алексей Overdrive Бирюков.

Материалы по теме
Dosia, Flamie, Hooch — стали известны таланты студии освещения BB Dacha Belgrade по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android