В Белграде начинается топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2 с призовым $ 500 тыс.

Сегодня, 14 мая, начинается чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс. от турнирного оператора FISSURE.

Ивент пройдёт с 14 по 19 мая 2024 года. Турнир состоит из двух этапов. В первой стадии участники будут разделены на две группы по четыре команды. Формат: double-elimination с best-of-3 матчами. По итогам группового этапа соревнование покинут по два коллектива из каждой группы, а остальные команды пройдут в плей-офф.

Основная стадия BetBoom Dacha Belgrade 2024 включает в себя всего три противостояния: 2 best-of-3 полуфинала и best-of-5 гранд-финал. Чемпион турнира получит $ 300 тыс., второй финалист — $ 100 тыс., а 3-4-е место — по $ 50 тыс. Для остальных участников награды не предусмотрены.

Полный список участников BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2

Группа A:

Team Falcons (Дания);

MOUZ (Европа);

Virtus.pro (Россия) ;

; BetBoom Team (Россия).

Группа B:

Aurora Gaming (Россия) ;

; HEROIC (Дания);

MIBR (Бразилия);

Team Spirit (Россия).

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Стартовые матчи:

14 мая, 15:00. Группа A, MOUZ (Европа) — BetBoom Team (Россия) ;

; 14 мая, 19:00. Группа A, Virtus.pro (Россия) — Team Falcons (Дания);

— Team Falcons (Дания); 15 мая, 13:00. Группа B, Team Spirit (Россия) — Aurora Gaming (Россия) ;

— ; 15 мая, 15:00. Группа B, HEROIC (Дания) — MIBR (Бразилия).

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Освещать BetBoom Dacha Belgrade 2024 будет официальная студия FISSURE, а также комьюнити-кастеры, среди которых есть Александр Zoner Богатырев, Максим Shadowkekw Павлов и Алексей Overdrive Бирюков.