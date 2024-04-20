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Продюсер серии Diablo допустил выход экранизации после успеха сериала «Фоллаут»

Продюсер серии Diablo допустил выход экранизации после успеха сериала «Фоллаут»
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После большого успеха сериала «Фоллаут» многие разработчики видеоигр наверняка задумаются о выпуске полнометражной адаптации собственных франшиз. Вполне возможно, что зрителей ждёт в том числе адаптация культовой Diablo.

Об этом продюсер серии Род Фергюссон рассказал в интервью изданию Windows Central. По его мнению, Diablo обладает всеми нужными качествами для того, чтобы по вселенной сняли достойный фильм или сериал.

Да, мне кажется [адаптация Diablo] может сработать. Мне очень нравится, что в Diablo есть очень актуальные темы. Мне бы очень хотелось поговорить на эту тему более подробно. Но с точки зрения идеи, думаю ли я, что это сработает? Определённо.

На протяжении 28-летней истории серии Diablo ходило множество слухов, что Blizzard готовит экранизацию вселенной. В 2018 году появилась информация о том, что адаптацией заинтересовались в Netflix, однако с тех пор о ней нет никакой информации.

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