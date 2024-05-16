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Крис Хемсворт получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде 23 мая

Крис Хемсворт получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде 23 мая
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Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Marvel, совсем скоро получит свою звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Вместе с ним на церемонии будут присутствовать режиссёр Джордж Миллер и коллега актёра Роберт Дауни-младший.

Ана Мартинес, продюсер голливудской «Аллеи славы», отметила, что Криса «с радостью награждают заслуженной звездой». Она отметила, что он талантливый и прекрасный актёр.

Торговая палата Голливуда с гордостью награждает Криса Хемсворта заслуженной звездой. Крис известен своими замечательными работами, которые покорили аудиторию по всему миру. Я уверена, что его коллеги-австралийцы вместе с его многочисленными поклонниками будут очень рады узнать, что мы добавляем Криса.

Звезду поместят на «Аллею славы» уже 23 мая.

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