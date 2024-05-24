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Фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» выйдет в онлайне 25 июня

Фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» выйдет в онлайне 25 июня
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Как сообщает портал DVD'S Releasable Dates, фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» выйдет в цифровых сервисах уже 25 июня. Это случится спустя ровно месяц после премьеры ленты в мировых кинотеатрах. Ленту можно будет посмотреть в том числе на Amazon Prime с русскими субтитрами.

Судя по всему, в Warner Bros. решили выпустить ленту в онлайне как можно раньше — картина пробудет в кинотеатрах всего четыре недели, прежде чем отправится на стриминги. Однако если фильм покажет себя в прокате выше ожиданий, то цифровую премьеру наверняка сдвинут — как это было с комедией «Кто угодно, кроме тебя» с Сидни Суини.

В центре сюжета спин-оффа оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2». В ленте расскажут о её молодости и приключениях до знакомства с Максом, а также о противостоянии с Дементусом в исполнении Криса Хемсворта.

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