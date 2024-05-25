Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Как будто стало хуже»: про-игроки в Counter-Strike 2 — об изменении карты Vertigo

В ночь с 23 на 24 мая в Counter-Strike 2 вышел патч, в рамках которого разработчики игры переработали выход на точку A на карте Vertigo. Киберспортсмены поделились своими мыслями по поводу данного нововведения.

Капитан BetBoom Team Владислав nafany Горшков кратко выразил своё недовольство изменениями:

Ладно, новый Vertigo — полный кошмар.

Игрок Virtus.pro Давид n0rb3r7 Даниелян припомнил разработчикам то, что ранее они убрали из турнирного маппула карту Overpass:

Вот для чего убирать Overpass, чтобы потом вот так испортить Vertigo?

По мнению представителя состава Team Spirit по Counter-Strike 2 Бориса magixx Воробьёва, вместо Overpass компания Valve должна была убрать Vertigo:

Они должны были удалить Vertigo, а не менять точку A.

Капитан Virtus.pro Джами Jame Али, в свою очередь, признался, что пока не понимает, как заходить на точку A в новых условиях:

Сыграл на преме Vertigo. Как будто стало хуже. Честно говоря, я понятия не имею, как стороне T заходить на точку A. Будет интересно посмотреть, что люди придумают.

Одним из немногих, кому понравились изменения на Vertigo, оказался снайпер Абдул degster Гасанов из HEROIC. Кроме обновлённого Vertigo, киберспортсмен также обратил внимание и на другие нововведения:

Если честно, мне понравились изменения на Vertigo. Обновление «коктейля Молотова» за сторону CT и M4A4 — тоже хорошая штука.