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Фильм «Мастер и Маргарита» покажут по телевизору

Фильм «Мастер и Маргарита» покажут по телевизору
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На российском телевидении покажут фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина («Серебряные коньки»). Посмотреть картину зрители смогут на телеканале viju+ Premiere (входит в пакет НТВ-Плюс) уже 25 мая в 21:00 по московскому времени.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоялась в конце января этого года. За время показа она заработала более 2,3 млрд рублей и вошла в топ-7 самых кассовых российских произведений отечественного проката.

Фильм «Мастер и Маргарита» снят по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

В ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.

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