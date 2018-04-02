36 трофеев Дани Алвеса – в одной картинке

Вы заметили, что в европейском футболе становится всё меньше «говорливых» ребят? Особенно тех, кто и на поле в порядке. Балотелли повзрослел, Златан уехал в Штаты, многие близки к пенсионному возрасту. Дани Алвес – один из последних парней, кто всё ещё готов рубиться за собственное мнение в медиа. И параллельно с этим продолжает побеждать.



В Европе в конце прошлой недели разыграли престижный трофей. В финале Кубка французской Лиги «ПСЖ» разгромил «Монако» со счётом 3:0. В составе столичного клуба очередной титул достался Дани Алвесу. Он стал для него 36-м командным трофеем в карьере. По этому показателю бразилец теперь – абсолютный рекордсмен. Вот как выглядел путь бразильца к новому рекорду.