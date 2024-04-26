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Whoscored объявил символическую сборную 21-го тура РПЛ

Whoscored объявил символическую сборную 21-го тура РПЛ
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Так, наивысшую оценку от WhoScored получил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян — 9,2. Таким образом, он стал лучшим игроком тура по версии портала. Вторую по величине оценку (8,6) получили нападающий «быков» Джон Кордоба и полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья. Всего в символическую сборную тура попали четыре игрока «Рубина», три представителя «Краснодара», два игрока «Оренбурга», а также один футболист «Пари НН».

Фото: Whoscored

Сборная 21-го тура РПЛ: Юрий Дюпин («Рубин»), Максим Сидоров («Оренбург»), Умар Сако («Ростов»), Александр Мартынович, Илья Рожков (оба — «Рубин»), Кади Боржес, Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар»), Николай Калинский («Пари НН»), Брайан Мансилья («Оренбург»), Джон Кордоба («Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»).

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