Экс-нападающий «Спартака» Малоян: такого, как Романцев, мы будем ждать ещё 100 лет

Бывший нападающий «Спартака» Артур Малоян высказался на тему иностранных тренеров в московском клубе.

— Тренер-иностранец для «Спартака» — хороший вариант? Есть мнение, что команде нужен россиянин.

— Чтобы что-то понять, надо дать время поработать. У Лаудрупа было шесть-семь месяцев — выгнали. «Спартак» всегда хочет первого места, всего и сразу. Это можно понять, но построить команду, которая должна заиграть в твой футбол, крайне сложно даже за год. Могу ошибаться, потому что я ещё молодой специалист. Но сложно спрашивать с человека, который меньше года проработал в команде и ему дали под зад. Это беда великих клубов. Такого, как Романцев, мы будем ждать, наверное, ещё 100 лет. Не только его, но и поколение, которое играло в то время в команде. Тогда всё так сложилось: тандем Романцев — Ярцев, футболисты. А мы до сих пор равняемся по тому времени, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.