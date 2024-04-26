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Экс-игрок «Спартака» Малоян: низкий поклон Галицкому за то, что он сделал для Краснодара

Экс-игрок «Спартака» Малоян: низкий поклон Галицкому за то, что он сделал для Краснодара
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Экс-игрок «Спартака» и воспитанник краснодарского футбола Артур Малоян оценил заслуги президента «Краснодара» Сергея Галицкого перед городом и российским футболом.

— Население Краснодара почти в 15 раз меньше Москвы, но именно клуб Галицкого сейчас выше всех московских команд в РПЛ. Частный футбол — это круто?
— Мне это нравится, это хорошо. Низкий поклон и кланяться в ноги Галицкому за то, что он сделал для города, это фантастика!

— Чтобы понять отношение жителей к Сергею: его могли бы выбрать мэром Краснодара?
— Насколько знаю, отношение к нему замечательное. Повторюсь, что он делает в клубе — это его право. А от жителей ничего плохого не слышал. Что касается политики, то очень далёк от этого, потому что футбол занимает почти всё время, только поспать успеваю, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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