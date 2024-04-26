Семак: «Динамо» является таким же претендентом на победу в РПЛ, как «Зенит» и «Краснодар»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что московское «Динамо» всё ещё имеет шансы на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

— На данный момент «Динамо» довольно прилично отстаёт от «Зенита», но в то же время продолжает борьбу в Кубке. Стоит ли ждать ротации от соперника, который может сделать ставку на Кубок?

— Я так не думаю. Видимый отрыв действительно значительный, но он компенсируется за два матча. Это не критичный отрыв для такого количества игр. Думаю, что «Динамо» является таким же претендентом на победу в чемпионате, как другие соискатели — как мы и как «Краснодар», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 28 апреля. Встречу примет «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток раздастся в 19:15 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ. «Динамо» располагается на третьей строчке, отставая от «Зенита» на шесть очков.