Титов: у «Спартака» нет стиля, с такой игрой бороться за чемпионство не получится

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов в резкой форме раскритиковал игру красно-белых в нынешнем сезоне.

«В чём их главная проблема? Нестабильность состава: сегодня могут играть одни, на следующую игру появятся пять-семь новых футболистов, а результат не поменяется. У «Спартака» нет стиля своего, они ужасно выглядят в атаке. Будем честны, только после подарка Песьякова в игре с «Ростовом» игра красно-белых раскрылась. Если я не ошибаюсь, до этого команда забила два-три мяча в шести-семи матчах. Не забываем ещё про ошибки Лещука, благодаря которым Соболев забил два мяча. Самая большая проблема «Спартака» и российского футбола – позиционная атака. Когда я играл в «Спартаке», у нас такой проблемы не было. Мне вообще непонятно, как можно играть в тот футбол, в который сейчас играет «Спартак». А этот клуб совсем недавно заявлял о том, что будет бороться за чемпионство… С таким футболом, увы, бороться за чемпионство не получится», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 25 апреля, состоялся перенесённый матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени.