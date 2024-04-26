Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев покинул второй клуб РПЛ в течение сезона-2023/2024

Сергей Ташуев покинул второй клуб РПЛ в течение сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев покинул уже второй клуб Российской Премьер-Лиги за сезон-2023/2024. 15 августа прошлого года специалиста уволил грозненский «Ахмат».

Должность главного тренера «Факела» Ташуев занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 25 матчей. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам. В «Ахмате» 65-летний Ташуев проработал с осени 2022-го по лето 2023-го.

«Факел» в следующем матче Российской Премьер-Лиги сыграет с «Сочи» на выезде. Игра состоится в понедельник, 29 апреля. Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:30 по московскому времени.

Материалы по теме
«Факел» объявил об увольнении Сергея Ташуева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android