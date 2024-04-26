Сергей Ташуев покинул второй клуб РПЛ в течение сезона-2023/2024

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев покинул уже второй клуб Российской Премьер-Лиги за сезон-2023/2024. 15 августа прошлого года специалиста уволил грозненский «Ахмат».

Должность главного тренера «Факела» Ташуев занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 25 матчей. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам. В «Ахмате» 65-летний Ташуев проработал с осени 2022-го по лето 2023-го.

«Факел» в следующем матче Российской Премьер-Лиги сыграет с «Сочи» на выезде. Игра состоится в понедельник, 29 апреля. Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:30 по московскому времени.