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Игорь Черевченко станет главным тренером «Факела»

Игорь Черевченко станет главным тренером «Факела»
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Экс-наставник «Истиклола» и московского «Локомотива» Игорь Черевченко станет главным тренером воронежского «Факела». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Экс-защитник «Томи» Валерий Климов войдёт в тренерский штаб.

Напомним, сегодня, 26 апреля, воронежский «Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера Сергея Ташуева. Отмечается, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам. Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч.

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Воронежская команда набрала 26 очков за 25 матчей.

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