Титов: в «Спартаке» всегда плохо прощались со своими воспитанниками

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился предположениями о том, почему в руководстве красно-белых не доверяют легендам клуба. По мнению экс-футболиста, такое отношение сложилось довольно давно.

«Могу сказать так: никто специально ни с кем не конфликтует. Такое отношение произошло не вчера, а длится давно – не знаю, может, такая тенденция. В «Спартаке» всегда плохо прощались со своими воспитанниками. Раньше это касалось только футболистов, а сегодня и тренеров. Их не приглашают и, видимо, не доверяют тем, кто действительно хотел бы возглавить «Спартак».

Аленичев, работая в Туле, говорил: «Однажды я возглавлю «Спартак». Это была его мечта, и финансы не играли никакой роли – он просто хотел работать в красно-белом клубе. И у него неплохо получалось, но, к сожалению, потусторонние силы делали всё, чтобы Аленичев не работал в клубе, и они добились своего – после одного поражения последовало увольнение», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени.