Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Титов: в «Спартаке» всегда плохо прощались со своими воспитанниками

Титов: в «Спартаке» всегда плохо прощались со своими воспитанниками
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился предположениями о том, почему в руководстве красно-белых не доверяют легендам клуба. По мнению экс-футболиста, такое отношение сложилось довольно давно.

«Могу сказать так: никто специально ни с кем не конфликтует. Такое отношение произошло не вчера, а длится давно – не знаю, может, такая тенденция. В «Спартаке» всегда плохо прощались со своими воспитанниками. Раньше это касалось только футболистов, а сегодня и тренеров. Их не приглашают и, видимо, не доверяют тем, кто действительно хотел бы возглавить «Спартак».

Аленичев, работая в Туле, говорил: «Однажды я возглавлю «Спартак». Это была его мечта, и финансы не играли никакой роли – он просто хотел работать в красно-белом клубе. И у него неплохо получалось, но, к сожалению, потусторонние силы делали всё, чтобы Аленичев не работал в клубе, и они добились своего – после одного поражения последовало увольнение», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Материалы по теме
Егор Титов назвал тренера, который должен возглавить «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android