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Мацуев — о дерби ЦСКА — «Спартак»: бездарное зрелище, я уснул на 15-й минуте

Мацуев — о дерби ЦСКА — «Спартак»: бездарное зрелище, я уснул на 15-й минуте
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Известный пианист, народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев раскритиковал прошедшее накануне московское дерби красно-белых с ПФК ЦСКА. Напомним, игра перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась нулевой ничьей. После матча футбольная общественность стала критиковать команды за несодержательный футбол.

«Вчера у меня был единственный свободный вечер и мне удалось впервые за долгое время посмотреть матч вживую. Я благополучно уснул примерно на 15‑й минуте матча.

Команды должны были подарить болельщикам настоящую, бескомпромиссную игру с каким‑то сюжетом, превратить матч в спектакль, как говорил Константин Иванович Бесков. Что мы увидели по итогу? Бездарное зрелище», — приводит слова Мацуева «Матч ТВ».

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