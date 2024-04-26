Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев: искренне жаль игроков и болельщиков «Сочи», но переносить матч я не мог

Глава РПЛ Алаев: искренне жаль игроков и болельщиков «Сочи», но переносить матч я не мог
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации с массовым отравлением футболистов «Сочи» перед матчем 21-го тура чемпионата с «Ахматом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Садулаев – 30'    

«Не буду комментировать слова Морено. С испанскими тренерами у меня тяжёлые отношения. Действительно, поступил звонок и письмо от футбольного клуба «Сочи», что футболисты отравились и не могут играть. Было написано официальное обращение, но есть регламент, где чётко написано, что перенос и внесение даты проведения матча возможен только при согласовании президента РПЛ и решения президента РФС при одном условии — форс-мажор. Является ли это форс-мажором? Сколько футболистов отравилось? Такой трактовки нет. Мне искренне жаль футболистов «Сочи» и болельщиков, что случилась такая ситуация, но я не мог переносить матч», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
В «Ахмате» отреагировали на разговоры о причастности к отравлению «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android