Ташуев выступил с заявлением после ухода из «Факела»

Известный российский тренер Сергей Ташуев выступил с заявлением после ухода из воронежского «Факела». Ранее клуб объявил, что специалист покидает пост главного тренера по семейным обстоятельствам.

«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провёл в «Факеле». Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», — приводит слова Ташуева пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, это уже вторая отставка Ташуева в сезоне-2023/2024. На стартовом отрезке Российской Премьер-Лиги он был уволен из «Ахмата». В сентябре 2023 года специалиста назначили на пост главного тренера «Факела». Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 25 матчей.