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Дмитрий Пятибратов: мечтаю вернуться в «Факел», но время ещё не пришло

Дмитрий Пятибратов: мечтаю вернуться в «Факел», но время ещё не пришло
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов признался, что мечтает вернуться в воронежский клуб.

«Я, конечно, всегда готов вернуться в «Факел». Клуб многое сделал для меня, и это славная история. Но я сейчас рад тому, что нахожусь в «Чайке», благодарен клубу и лично президенту Андрею Ивановичу Чайке. В тот момент, когда был без работы, клуб пригласил меня на должность главного тренера. Мы строим большой проект, меня всё устраивает, и я хочу дальше развиваться с «Чайкой».

Нужно уметь быть благодарным людям, которые протянули тебе руку в сложный момент. Такая же ситуация была и с «Факелом». Я уже говорил, что они меня взяли из ниоткуда и меня никто не знал как специалиста. Но мне доверили, и я два с половиной года проработал помощником главного тренера. Я всей душой и сердцем был предан «Факелу», а клуб сделал большое дело — назначил на пост главного тренера.

Я всегда буду болеть и переживать за «Факел». Я мечтаю когда-нибудь вернуться в «Факел», но время ещё не пришло. Я всячески желаю «Факелу» не то что сохранить прописку в РПЛ, а дальше развиваться, и я думаю, что у них всё получится», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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