Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара-2»

Николай Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара-2»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе с поста главного тренера второй команды Николая Писарева.

«Данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности наставника команды до конца сезона будет Олег Веретенников. ФК «Краснодар» благодарит Николая Николаевича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы кубанского клуба.

Писареву 55 лет, «Краснодар-2» он возглавил в августе 2023 года. Ранее специалист входил в тренерский штаб сборной России, тренировал молодёжные национальные команды, возглавлял подмосковные «Химки» и работал в клубах Второй лиги. Будучи игроком, Писарев выступал за «Торпедо», «Динамо» и «Спартак», швейцарский «Винтертур», испанскую «Мериду» и германский «Санкт-Паули». В составе московского «Спартака» Николай Писарев шесть раз выигрывал чемпионат России, а также завоевал Кубок страны.

Материалы по теме
Данила Козлов: у «Краснодара» есть шансы на чемпионство, но не всё зависит от них
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android