Николай Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара-2»

Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе с поста главного тренера второй команды Николая Писарева.

«Данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности наставника команды до конца сезона будет Олег Веретенников. ФК «Краснодар» благодарит Николая Николаевича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы кубанского клуба.

Писареву 55 лет, «Краснодар-2» он возглавил в августе 2023 года. Ранее специалист входил в тренерский штаб сборной России, тренировал молодёжные национальные команды, возглавлял подмосковные «Химки» и работал в клубах Второй лиги. Будучи игроком, Писарев выступал за «Торпедо», «Динамо» и «Спартак», швейцарский «Винтертур», испанскую «Мериду» и германский «Санкт-Паули». В составе московского «Спартака» Николай Писарев шесть раз выигрывал чемпионат России, а также завоевал Кубок страны.