Экс-игрок «Спартака»: в команде были наглые и хамские бразильцы, но с Алексом сдружились

Бывший нападающий московского «Спартака» Артур Малоян назвал любимых экс-одноклубников. Он выделил бразильца Алекса, а также Александра Прудникова.

— Кто ваш любимый партнёр в «Спартаке»?

— С Алексом мы прямо сдружились: партнёр, старший брат, друг. Он помогал, разговаривал, был добряком. В основном в «Спартаке» были наглые, хамские и заносчивые бразильцы. Кстати, им позволяли такими быть, но Алекс в корне от них отличался. Это человек с большой душой, талантище. Так как я был молодой, он позволил мне с ним сдружиться. Всегда вспоминаю его тёплыми словами. Ещё с Саньком Прудниковым мы до сих пор на связи, с Зотовым хоть и не на связи, но оба знаем, что можем позвонить друг другу, с ним тёплые отношения, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.