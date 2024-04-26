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Экс-игрок «Спартака»: в команде были наглые и хамские бразильцы, но с Алексом сдружились

Экс-игрок «Спартака»: в команде были наглые и хамские бразильцы, но с Алексом сдружились
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Бывший нападающий московского «Спартака» Артур Малоян назвал любимых экс-одноклубников. Он выделил бразильца Алекса, а также Александра Прудникова.

— Кто ваш любимый партнёр в «Спартаке»?
— С Алексом мы прямо сдружились: партнёр, старший брат, друг. Он помогал, разговаривал, был добряком. В основном в «Спартаке» были наглые, хамские и заносчивые бразильцы. Кстати, им позволяли такими быть, но Алекс в корне от них отличался. Это человек с большой душой, талантище. Так как я был молодой, он позволил мне с ним сдружиться. Всегда вспоминаю его тёплыми словами. Ещё с Саньком Прудниковым мы до сих пор на связи, с Зотовым хоть и не на связи, но оба знаем, что можем позвонить друг другу, с ним тёплые отношения, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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