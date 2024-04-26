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Гендиректор «Ахмата»: мы готовы принять участие и помочь «Сочи» в расследовании

Гендиректор «Ахмата»: мы готовы принять участие и помочь «Сочи» в расследовании
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб готов принять участие и помочь «Сочи» в расследовании отравления футболистов. Напомним, ранее стало известно, что ряд игроков сочинцев отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом». «Сочи» просил РФС перенести игру с грозненцами из-за наличия в обойме большого количества игроков с недомоганиями, но встреча всё-таки состоялась в запланированные сроки и завершилась победой «Ахмата» со счётом 1:0.

«Мы готовы принять участие и помочь «Сочи» в расследовании, как угодно это называйте, но, что внутри у них происходило, мы не знаем. Я не знаю, отравились они или нет. Вы знаете? Никто не знает, кроме того, что они сказали. Мы уважаем эту команду, вопроса в отношениях у нас с ними нет, но, кроме того, что было это сказано, ничего не было», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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