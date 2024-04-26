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Радченко: нельзя сказать, что Казарцев провалил дерби ЦСКА — «Спартак»

Радченко: нельзя сказать, что Казарцев провалил дерби ЦСКА — «Спартак»
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о судействе в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (0:0). Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«В матче ЦСКА — «Спартак» было много спорных эпизодов. Но это дерби, поэтому в отдельных случаях судья давал играть и бороться командам на грани фола. Наверное, в каких-то моментах обстановка накалялась, но она не переходила в глобальный конфликт. Я думаю, что в каких-то эпизодах были судейские ошибки, но их было мало, поэтому судья справился и нельзя сказать, что Казарцев провалил эту игру. Но, наверное, вопросы со стороны ЦСКА и «Спартака» к судье есть», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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