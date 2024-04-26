Радченко: нельзя сказать, что Казарцев провалил дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о судействе в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (0:0). Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«В матче ЦСКА — «Спартак» было много спорных эпизодов. Но это дерби, поэтому в отдельных случаях судья давал играть и бороться командам на грани фола. Наверное, в каких-то моментах обстановка накалялась, но она не переходила в глобальный конфликт. Я думаю, что в каких-то эпизодах были судейские ошибки, но их было мало, поэтому судья справился и нельзя сказать, что Казарцев провалил эту игру. Но, наверное, вопросы со стороны ЦСКА и «Спартака» к судье есть», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.