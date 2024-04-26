КДК рассмотрит скандирование болельщиками ненормативной лексики в матче ЦСКА — «Спартак»

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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками ненормативной лексики в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (0:0).

«КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками ЦСКА ненормативной лексики, а также скандирование болельщиками «Спартака» ненормативной лексики», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.