«Барса» может отказаться от Коутиньо. Но какой же гол он сделал с Суаресом!

Если вы вдруг забыли, Филиппе Коутиньо – третий самый дорогой футболист мира после Неймара и Килиана Мбаппе. Ровно год и неделю назад «Барселона» заплатила «Ливерпулю» за бразильского атакующего полузащитника 130 млн евро. Но разве кто-нибудь осмелился бы сказать, что Коутиньо играл в 2018-м как один из трёх лучших футболистов мира?

Более того, будущее бразильца в «Барселоне» поставлено под вопрос. За этот год он забил 16 голов и 10 голевых передач в 46 матчах за каталонцев, но складывается впечатление, что Коутиньо в футбольном смысле по-прежнему не стал своим в команде. Это мнение скорее укрепилось после предыдущего матча «Барсы» на Кубок Испании с «Леванте», которую лидер Примеры проиграл в гостях со счётом 1:2. Несмотря на гол Коутиньо в концовке, сохранивший каталонцам приличные шансы на выход в следующую стадию. Бразилец забил с пенальти, однако в целом по игре не потряс.

По информации The Mirror, «Барселона» готова продать атакующего полузащитника, на которого претендует «Манчестер Юнайтед», примерно за 157 млн евро. Согласно источнику, главный тренер Эрнесто Вальверде и главная звезда команды Лионель Месси обеспокоены формой Коутиньо, поэтому в клубе провели встречу с бразильцем и попросили лучше проявлять себя на поле, показывать более результативный футбол. Появлялись и другие новости о будущем Филиппе: «Барса» включит атакующего полузащитника в сделку при покупке Килиана Мбаппе. То есть Коутиньо отправится в «ПСЖ», куда его зовёт друг Неймар.

Возможно, этот разговор повлиял на решение тренера при выборе состава на матч 19-го тура Примеры с «Эйбаром». Усман Дембеле остался в запасе, а в основу попал бразилец. Вальверде отбивался от журналистов: «Когда я не выпускал Дембеле, все спрашивали меня о нём. Теперь он играет, а Коутиньо – нет, и всё повторяется наоборот. Футболисты должны работать, чтобы изменить положение вещей. Филиппе недоволен, но должен сражаться».

Коутиньо услышал тренера, клуб и Месси. Почему-то как только появляются слухи о желании «Барселоны» продать не оправдывающего надежды талантливого игрока, так этот игрок быстро начинает прибавлять, забивать голы и «делать разницу». Трансферный будильник разбудил Дембеле, а теперь и бразилец взорвался. Какой же классный гол Коутиньо соорудил на пару с Луисом Суаресом на 19-й минуте! Красивый и очень важный для перелома игры, ведь «Эйбар» в дебюте встречи мало в чём уступал фавориту.

Безусловно, восхищает вся комбинация «Барселоны», напомнившая о легендарной «тики-таке». Новичок каталонцев Артур потряс скаутов клуба тем, что почти не теряет мяч, показывая феноменальную точность передач. Вот и первый голевой эпизод начался с Артура, сохранившего мяч. Но именно Коутиньо на пару с Суаресом превратили эту красивую атаку в настоящий шедевр. Присутствовавший на матче Андрес Иньеста точно должен был быть счастлив.

Бразилец поучаствовал также во втором голе «Барселоны», автором которого стал Месси. Кстати, Лео забил свой 400-й мяч в Примере: до сегодняшнего дня этот рубеж никому не покорялся. Коутиньо заработал от Whoscored высокую оценку – 8,05 балла.

Однако лучшим в составе «Барсы» было бы справедливо назвать Суареса (у уругвайца, кстати, максимальная оценка – 10 баллов!). Превосходный матч центрфорварда, заслуженный дубль. Три удара в створ из трёх нанесённых, три ключевые передачи и другие цифры подтверждают впечатление от потрясающей игры всё ещё голодного до побед Суареса.

Команда Вальверде сохранила отрыв в пять очков от «Атлетико». «Реал» перед сложной игрой с «Бетисом» отстаёт уже на 13 очков. Возможно, Коутиньо всё-таки станет чемпионом с «Барсой», доиграв сезон в каталонском клубе до конца.