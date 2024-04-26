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Аршавин: был бы «Спартак» чуть удачливее — может, и забили бы ЦСКА

Аршавин: был бы «Спартак» чуть удачливее — может, и забили бы ЦСКА
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартак» был ближе к победе в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

«Спартак» играл организованно, в обороне надёжно. Были бы чуть удачливее, то, может быть, и забили бы. Почему «Спартак» не смог вскрыть оборону соперника? Хорошо играла оборона ЦСКА. Практически всегда справлялась, а когда не справлялась — фолили», — приводит слова Аршавина РБК.

Напомним, перенесённый матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоялся накануне, 25 апреля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
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