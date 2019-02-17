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«Аталанта» — «Милан». 16 февраля. Смотреть онлайн
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«Аталанта» — «Милан», 16 февраля 2018 года, эффектный гол Пёнтека, видео

Пёнтек забил первый гол за «Милан» в Бергамо
«Чемпионат»
Фото: Giampiero Sposito/Getty Images
Пёнтек снова сделал дубль. Первый гол — шедевр
Возможно, лучший гол субботы состоялся в Бергамо.
Футбол / Италия

Селекцию «Милана» в последние годы критиковали нещадно и в большинстве случаев обоснованно. Этой зимой «россонери» решили не мелочиться, инвестировав целых 70 миллионов евро в пару легионеров — Кшиштофа Пёнтека и Лукаса Пакету. И, надо же, с обоими попали в «яблочко»! Бразильский хавбек гармонично вписался в среднюю линию команды, тогда как польский нападающий моментально превратился в главную ударную силу «Милана».

Италия - Серия А. 24-й тур
16 февраля 2019, суббота. 22:30 МСК
Аталанта
Бергамо
1 : 3
Милан
Милан
1:0 – Фройлер – 33, 1:1 – Пёнтек – 45+1, 1:2 – Чалханоглу – 55, 1:3 – Пёнтек – 61

Результативность 23-летнего нападающего на новом месте вызывает удивление у нейтральной публики и неподдельный восторг — у красно-чёрной, миланской. Такого мощного старта от новичка клуба-гранда едва ли кто ожидал. Всего полтора часа игрового времени потребовалось Пёнтеку, чтобы осмотреться в новом игровом интерьере и смекнуть, как тут всё устроено. Начиная со следующего матча Кшиштоф взялся методично «штамповать» голы: по одному «Роме» и «Кальяри», два «Наполи» в Кубке.

Теперь от польского феномена досталось «Аталанте». Именно 19-й номер «Милана» сравнял счёт на «Атлети Адзурри» на первой компенсированной минуте первого тайма, да как! Голевой шедевр Пёнтека можно смаковать долго – настолько эффектным он вышел. Получив диагональную передачу от Рикардо Родригеса, Кшиштоф в такт с левой отправил мяч себе за спину — впритирку с дальней штангой.

Думаете, на этом голеадор красно-чёрных угомонился? Как бы не так! Уже при счёте 2:1 в пользу гостей Пёнтек оформил свой второй «миланский» дубль. Дженнаро Гаттузо никак не нарадуется на своего «джокера».

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