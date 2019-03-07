«Вильярреал» отомстил за 2008-й! «Зенит» слишком прост

Возвращение на 11 лет назад

Когда жеребьёвка подкинула «Зениту» испанцев, все в Петербурге вспомнили розыгрыш Кубок УЕФА сезона-2007/08. Тогда сине-бело-голубые начали свой путь к победе в плей-офф как раз с «Вильярреала». Дома выиграли – 1:0, а в гостях уступили со счётом 1:2, несмотря на два удаления и тяжёлую травму Николаса Ломбертса. Если бы не героический прыжок бельгийца перед голом Павла Погребняка, стоивший защитнику разрыва «крестов», команда Дика Адвоката не взяла бы трофей. После этого Ломбертс стал своим для болельщиков «Зенита», задержался в России на 10 лет и удостоился царских проводов. Кстати, в тех матчах приняли участие Александр Анюков и Санти Касорла.

Сегодня Анюков неожиданно остался вне заявки хозяев, а Касорла остался в запасе гостей. Тренер «Вильярреала» Хавьер Кальехо бережёт в Лиге Европы 34-летнего полузащитника и основного голкипера Серхио Асенхо, перенесших за карьеру большое количество операций.

«Я был в шаге от ампутации ноги». Адская история травмы Касорлы Уберите детей от экранов, это зрелище не для слабонервных.

Он пережил четыре разрыва крестов. А теперь постарается остановить «Зенит» Ещё и на позиции вратаря.

Два гола за две минуты!

Сергей Семак говорил перед встречей с «Вильярреалом», что против такого соперника очень тяжело находить пространство и создавать моменты. Действительно, три центральных защитника, два латераля, пара «опорников» при поддержке двух инсайдов: сегодняшняя «желтая субмарина» готова потопить соперника за счёт перекрытия всех зон и контроля мяча, сбивающего темп. Поначалу всё так и было. Испанцы практически ничего не позволяли «Зениту» создать впереди. Надежда оставалась разве что на «стандарты». Кстати, странно, что при розыгрыше одного из них с любимой точки Себастьяна Дриусси подавал не сам аргентинец, а Магомед Оздоев. Первого удара в створ пришлось ждать достаточно долго. Наконец, быстрый, резкий Самуэль Чуквезе обыграл Далера Кузяева, напомнив, что выздоровевший полузащитник играет на чужой для него позиции, и соорудил момент для Пабло Форнальса.

Реализуй Сердар Азмун уникальную для такого начала матча возможность забить (выход один на один!) с передачи Артёма Дзюбы, команда Семака получила бы преимущество. Вместо этого «Зенит» сам пропустил после розыгрыша «Вильярреалом» углового. Совершенно не понятно, почему Дзюба бросил на «стандарте» Висенте Иборру, который спокойно пробил Андрея Лунёва со «второго этажа». Зато лидеру РПЛ повезло отыграться через две минуты. «Вильярреал» расслабился, празднуя успех, и получил атаку четыре в три. Запасной голкипер гостей Андрес Фернандес помешал Дзюбе прервать затянувшуюся «сухую» серию, а вот Азмун всё-таки продолжил свою результативную серию в «Зените». Почему судья засчитал гол, а не офсайд? Очевидный, «самовольно» выкатившийся за поле Альваро Гонсалес считался в игре.

«Вильярреал» напоминает нам об уровне РПЛ

Во втором тайме «Зениту» требовалось атаковать и забивать, но команда Семака играла, как привычнее: села глубоко назад, рассчитывая выманить соперника и использовать свободное пространство. Просто, предсказуемо. «Вильярреал», напротив, осмелел при счёте 1:1, продолжал держать мяч, однако не забывал об осторожности. В результате именно гости контролировали игру. О чём говорить, если к 64-й минуте, когда забил Херар Морено, испанцы выигрывали по ударам после перерыва – 5:0 (в створ – 4:0). Нападающий «желтой субмарины» на удивление легко переиграл в воздухе Ярослава Ракицкого, но не секрет, что в игре наверху украинский новичок «Зенита» не столь силён. Через зону Ракицкого и Кузяева пришла и следующая голевая атака гостей, кроме того, неудачно вынес мяч из штрафной Магомед Оздоев. Сине-бело-голубые откровенно растерялись. Ни мощного прессинга, ни толковых комбинаций в исполнении зенитовцев против «Вильярреала» мы не увидели.

Появление Эрнани вместо Азмуна на 75-й минуте, похоже, показало, что «Зенит» всеми мыслями уже в чемпионате России. Борьба за золото Премьер-Лиги – главная цель команды Семака в нынешнем сезоне. Евросезон для сине-бело-голубых, если называть вещи своими именами, закончен: повторение сказки 2008-го нереально. Для побед в РПЛ и над средними европейскими команды такого футбола «Зениту» хватает.



Первый же более-менее крепкий соперник из топовых лиг напомнил нам о том, каков уровень ведущих команд чемпионата России.