Игроки «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» поступят в распоряжение Черчесова позже.

Сборная как филиал ЦСКА. Головин и Караваев воссоединились с «армейцами»

В воскресенье, 17 марта, футболисты национальной команды России впервые в 2019 году собрались вместе. Правда, не все сразу. Необычность нынешнего заезда заключается в том, что он начался до начала двух центральных матчей 20-го тура РПЛ. В то время как футболисты «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» только готовились выйти на столичные поля, «армейцы», бывшие и нынешние, уже поступили в распоряжение Станислава Черчесова.

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Щенников, Набабкин, Ахметов: как бужто и не уезжали из ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»