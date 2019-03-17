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«Бетис» — «Барселона». 17 марта. Смотреть онлайн
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Сборная России собралась для подготовки к матчам с Бельгией и Казахстаном

Сборная России
«Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сборная как филиал ЦСКА. Головин и Караваев воссоединились с «армейцами»
Игроки «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» поступят в распоряжение Черчесова позже.
Футбол / Евро-2020

В воскресенье, 17 марта, футболисты национальной команды России впервые в 2019 году собрались вместе. Правда, не все сразу. Необычность нынешнего заезда заключается в том, что он начался до начала двух центральных матчей 20-го тура РПЛ. В то время как футболисты «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» только готовились выйти на столичные поля, «армейцы», бывшие и нынешние, уже поступили в распоряжение Станислава Черчесова.

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