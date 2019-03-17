Сборная как филиал ЦСКА. Головин и Караваев воссоединились с «армейцами»

В воскресенье, 17 марта, футболисты национальной команды России впервые в 2019 году собрались вместе. Правда, не все сразу. Необычность нынешнего заезда заключается в том, что он начался до начала двух центральных матчей 20-го тура РПЛ. В то время как футболисты «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» только готовились выйти на столичные поля, «армейцы», бывшие и нынешние, уже поступили в распоряжение Станислава Черчесова.
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