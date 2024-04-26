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Радченко объяснил, почему дерби ЦСКА — «Спартак» получилось невзрачным

Радченко объяснил, почему дерби ЦСКА — «Спартак» получилось невзрачным
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался по итогам матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

«Матч ЦСКА — «Спартак» меня не разочаровал. Было ожидаемо, что многие предпочтения перед игрой отдавались «Спартаку». Но я был уверен, что матч будет очень напряжённый, будет мало красивого футбола и много борьбы, что и случилось.

Наверное, тем болельщикам, которые пришли на стадион, футбол не очень понравился. Но в этом дерби было очень важно не проиграть обеим командам, поэтому старались сыграть очень надёжно, много не рисковали и из-за этого получился такой невзрачный футбол. Ничья не устроила обе команды, но поражение, наверное, сильнее ударило бы по тренерским штабам команд», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
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