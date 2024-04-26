Зделар: дерби «Партизан» — «Црвена Звезда» принципиальнее, чем ЦСКА — «Спартак»

Футболист ПФК ЦСКА Саша Зделар сравнил московское дерби со «Спартаком» с главным матчем чемпионата Сербии «Партизан» — «Црвена Звезда». По его мнению, противостояние главных клубов Сербии принципиальнее, чем матчи ЦСКА и «Спартака».

«Честно скажу, матч «Партизан» — «Црвена Звезда» принципиальнее, чем ЦСКА — «Спартак». Всё потому, что на том дерби есть фанаты. Здесь их нет. И после этого я чувствую, что тот матч принципиальнее. Поддержки болельщиков нам всегда не хватает», — приводит слова Саши Зделара интернет-портал Sport24.

Напомним, вчера, 25 апреля, ЦСКА принимал на своём поле «Спартак». Игра завершилась со счётом 0:0, а многие эксперты раскритиковали московские клубы за несодержательный футбол.