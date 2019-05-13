В АПЛ платят огромные призовые. И «Ливерпуль» зарабатывает больше «Сити»

Под окончание сезона АПЛ английское издание Daily Mail опубликовало таблицу будущих премиальных, которые получат клубы лиги. Сумма формировалась из трех источников: равная доля, которую распределяют между всеми командами (по 79,4 млн фунтов); бонус за место в итоговой таблице; деньги от проданных ТВ-прав за матчи с участием клуба. Это не официальный источник, итоговые цифры опубликуют только осенью. Но таблица дает примерное понимание того, как устроен телевизионный рынок в английской Премьер-лиге. Плюс можно прикинуть механику распределения призовых.

Фото: dailymail.co.uk

Например, система распределения доходов от ТВ-прав действует следующим образом. Все клубы обязательно получают по 12,3 млн фунтов. А дальше игры оплачиваются только в том случае, если клуб за сезон показывали по ТВ более 10 раз. Каждый матч выше этой отметки приносит по 1,2 млн фунтов. В этом сезоне минимальную сумму получили 3 клуба: «Борнмут», «Саутгемптон», «Хаддерсфилд» и «Уотфорд». Всем им перечислили 12,3 млн фунтов. Лидер по этому показателю один – «Ливерпуль», чьи матчи брали в прямые трансляции 29 раз.

Это принесло команде Юргена Клоппа 33,5 млн фунтов. «Манчестер Сити», кстати, в этом показателе лишь третий – 26 игр в прямом эфире. На второй строчке «Манчестер Юнайтед», у которого 27 матчей. Благодаря этому «Сити» лишь второй и по общей сумме призовых: 148,1 млн фунтов против 149,5 млн фунтов у «Ливерпуля». Кстати, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» так же не был лучшей командой по объему призовых, и тоже из-за количества показанных по ТВ игр. Год назад они уступили в аналогичной таблице «Ман Юнайтед».



Впрочем, интереснее другая таблица, составленная Daily Mail. Они прикинули примерную сумму, в которую команде обошлось каждое набранное очко сезона. Просто взяли среднюю еженедельную зарплату в клубе и поделили на количество набранных очков. Считали до последнего тура, но на места команд в таблице это не повлияло. И лидером стал «Вулверхэмптон», которому каждое набранное очко «стоило» 30,835 фунтов стерлингов. «Ливерпулю», например, с учетом последнего тура – 50,133 фунтов. «Сити» – 61,153 фунтов. Из первой шестерки самый экономный, конечно, «Тоттенхэм»: у них по этой таблице всего 49,518 фунтов за очко.

Фото: dailymail.co.uk

Учитывая занятое место, откровенно переплачивали игрокам «Хаддерсфилда»: 82,533 фунтов за каждое очко в таблице. И полный провал – показатели «Манчестер Юнайтед». 99,010 фунтов стоил каждый балл манкунианцам. В полтора раза дороже, чем соседям. В два раза дороже, чем у «Ливерпуля».



При этом в «Юнайтед» еще около трех лет назад задумались о сокращении зарплатной ведомости, но не за счет продажи высокооплачиваемых футболистов. И не за счет снижения зарплат. Просто многие доходы звезд сделали потенциальными, выкрутив на максимум бонусы за голы и результативные передачи. Например, у Алексиса Санчеса за каждый гол предусмотрен бонус в 75 тысяч фунтов, а каждый ассист приносит ему 25 тысяч фунтов. У Поля Погба цифры чуть меньше: 50 тысяч фунтов за гол и 20 – за голевую передачу.

Говорят, именно из-за этого пункта в контрактах Санчес и Погба ругались в августе прошлого года. Судья назначил пенальти в ворота «Лестера», и футболисты «МЮ» спорили над тем, кто же будет бить. Сейчас очевидно, что для каждого из них это был вопрос серьезного финансового бонуса. Вся эта система, как говорят английские СМИ, крайне негативно влияет на атмосферу в раздевалке «Юнайтед». И вполне предсказуемо, что и Погба, и Санчес считаются главными кандидатами на то, чтобы покинуть клуб ближайшим летом. Даже без учета бонусов уход обоих сократит зарплатную ведомость клуба на 640 тысяч фунтов.