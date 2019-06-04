«Валенсия» поставила памятник своему фанату. Он ходил на футбол слепым

Висенте Апарисио умер два года назад. Он болел за «Валенсию» до последнего вздоха. И продолжал приходить на стадион, даже когда ослеп.

Последний матч «Валенсии» по ТВ он смотрел в 93-м. Выключил ящик и уверенно вынес ему приговор.

«Теперь буду ходить на «Месталью»! Я хочу чувствовать этот дух».

Испанец сдержал своё обещание. С тех пор не пропустил ни одного домашнего матча.

И даже потеряв зрение, всё равно покупал абонемент.

Да, посмотреть футбол он уже и не мог. Зато всё ещё был способен ощутить его атмосферу. Ту, что почувствовал в 2004-м, в самый счастливый год его жизни. В год, когда «Валенсия» сделала дубль, став чемпионом и выиграв Кубок УЕФА.

Ряд 15, сиденье 164 — на это место он приходил много лет подряд.

Теперь на матчи «Валенсии» будет ходить его сын. Его место рядом, прямо по соседству. А его отцу клуб установил памятник. В том виде, в котором Висенте пришёл на последний матч.

С тростью, очками в широкой оправе и улыбкой, наполненной любовью к этому стадиону.