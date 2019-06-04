«Валенсия» поставила памятник своему фанату. Он ходил на футбол слепым

Висенте Апарисио умер два года назад. Он болел за «Валенсию» до последнего вздоха. И продолжал приходить на стадион, даже когда ослеп.
Последний матч «Валенсии» по ТВ он смотрел в 93-м. Выключил ящик и уверенно вынес ему приговор.
«Теперь буду ходить на «Месталью»! Я хочу чувствовать этот дух».
Испанец сдержал своё обещание. С тех пор не пропустил ни одного домашнего матча.
И даже потеряв зрение, всё равно покупал абонемент.
Да, посмотреть футбол он уже и не мог. Зато всё ещё был способен ощутить его атмосферу. Ту, что почувствовал в 2004-м, в самый счастливый год его жизни. В год, когда «Валенсия» сделала дубль, став чемпионом и выиграв Кубок УЕФА.
Ряд 15, сиденье 164 — на это место он приходил много лет подряд.
Теперь на матчи «Валенсии» будет ходить его сын. Его место рядом, прямо по соседству. А его отцу клуб установил памятник. В том виде, в котором Висенте пришёл на последний матч.
С тростью, очками в широкой оправе и улыбкой, наполненной любовью к этому стадиону.
- 4 июня 2019
-
18:14
-
18:10
-
17:56
-
17:48
-
17:35
-
17:28
-
17:16
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:38
-
16:26
-
16:08
-
16:08
-
15:44
-
15:43
-
15:35
-
15:24
-
15:05
-
14:47
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:31
-
14:30
-
14:30
-
14:07
-
14:03
-
13:45
-
13:44
-
13:24
-
13:18
-
13:05
-
12:54
-
12:39