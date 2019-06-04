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«Валенсия» поставила памятник Висенте Апарисио, который ходил на стадион сл

«Валенсия» поставила памятник Висенте Апарисио
Максим Ерёмин
«Валенсия» поставила памятник своему фанату. Он ходил на футбол слепым
Ряд 15, сиденье 164.
Футбол / Испания 0

Висенте Апарисио умер два года назад. Он болел за «Валенсию» до последнего вздоха. И продолжал приходить на стадион, даже когда ослеп.

Последний матч «Валенсии» по ТВ он смотрел в 93-м. Выключил ящик и уверенно вынес ему приговор.

«Теперь буду ходить на «Месталью»! Я хочу чувствовать этот дух».

Испанец сдержал своё обещание. С тех пор не пропустил ни одного домашнего матча.

И даже потеряв зрение, всё равно покупал абонемент.

Да, посмотреть футбол он уже и не мог. Зато всё ещё был способен ощутить его атмосферу. Ту, что почувствовал в 2004-м, в самый счастливый год его жизни. В год, когда «Валенсия» сделала дубль, став чемпионом и выиграв Кубок УЕФА.

Ряд 15, сиденье 164 — на это место он приходил много лет подряд.

Теперь на матчи «Валенсии» будет ходить его сын. Его место рядом, прямо по соседству. А его отцу клуб установил памятник. В том виде, в котором Висенте пришёл на последний матч.

С тростью, очками в широкой оправе и улыбкой, наполненной любовью к этому стадиону.

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