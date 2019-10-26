У Головина ещё одна голевая. Решающая!

Матч против пока что первого клуба после «ПСЖ» во Франции «Монако» начал весьма удачно. Уже на 22-й минуте монегаски распечатали ворота «Нанта», причём одну из ключевых ролей в голевой контратаке сыграл Александр Головин.

Получив мяч в центре поля, российский полузащитник разрезающим пасом нашёл впереди Бен-Йеддера. Форвард накрутил двоих защитников и послал мяч точно в ближнюю девятку.

В первом тайме футболисты «Нанта» больше владели мячом и острее атаковали – в течение 30 стартовых минут «канарейки» загубили два отличных момента: Калифа Кулибали запорол выход один на один, а Симон промазал, находясь в паре метров от ворот. Игроки «Монако» своим единственным шансом воспользовались намного лучше, поэтому и ушли на перерыв, ведя в счёте.



В начале второй половины игры команда Жардима прибавила в активности и Бен-Йеддер даже забил, однако его мяч в итоге отменили из-за офсайда. Тревожило лишь то, что Головин порой выпадал из игры и оставался незаметным. Тем не менее в нападении наш земляк действовал уверенно и редко ошибался.



На первый и единственный удар в игре Александр отважился на 55-й минуте, но его дальний выстрел, к сожалению, получился неудачным.



Концовку встречи Головин, как и его партнёры по команде, провёл в обороне. Защитив свои ворота от гола, монегаски сумели удержать победу и заработать три очка. Благодаря успеху в Нанте «Монако» временно поднялся на 8-ю строчку чемпионата.

Пока для Головина этот сезон во Франции складывается явно лучше, чем предыдущий. Ещё один забитый мяч и одна голевая передача, и Александр повторит свой рекорд результативности в Лиге 1.