Алаев сообщил о расширении полномочий РПЛ по переносу матчей в новом регламенте

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о расширении полномочий лиги по переносу матчей в новом регламенте.

«В регламенте написано, что у президента лиги нет полномочий перенести матч, даже по форс-мажорам. Я могу согласовать или не согласовать. Но вы и сами понимаете, что такое согласовать.

— Сколько раз донесли эту позицию до РФС и что они отвечали?

— Я донёс эту позицию, на мой взгляд, аргументированно после зимних событий и получил чёткий ответ, что у президента лиги должны быть полномочия на перенос матчей. Надеюсь, что вчерашний случай убедил их. Зачем лишний раз дёргать Александра Валерьевича, когда мы отвечаем за проведение и организационную деятельность. Поэтому в новом регламенте, уверен на 99%, что полномочия лиги будут расширены, в том числе на переносы матчей.

Повод уже был для изменения регламента 2 декабря. Изменения будут внесены. Скажу вам так — я два года проработал в РПЛ. У лиги должна быть возможность переносить матчи при определённых условиях. Мы проводим соревнования, отвечаем перед клубами, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.