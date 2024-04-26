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Исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций

Исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. В этой концепции приведён ряд мер, которые позволят российской национальной команде в дальнейшем успешно выступать на международных турнирах.

Основные тезисы концепции РФС по деятельности сборной России в период санкций:

  • увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков;
  • проведение до 10 товарищеских матчей ежегодно;
  • проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств;
  • постепенное увеличение доли конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА;
  • взаимодействие с молодежной и юношескими сборными;
  • проекты развития футбольной аналитики (создание в структуре РФС профильного центра, который позволит вывести информационное сопровождение тренерских штабов на новый уровень).

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации на Украине.

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