Исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. В этой концепции приведён ряд мер, которые позволят российской национальной команде в дальнейшем успешно выступать на международных турнирах.
Основные тезисы концепции РФС по деятельности сборной России в период санкций:
- увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков;
- проведение до 10 товарищеских матчей ежегодно;
- проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств;
- постепенное увеличение доли конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА;
- взаимодействие с молодежной и юношескими сборными;
- проекты развития футбольной аналитики (создание в структуре РФС профильного центра, который позволит вывести информационное сопровождение тренерских штабов на новый уровень).
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации на Украине.
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