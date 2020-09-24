«Челси» нашёл замену самому дорогому вратарю мира. Кто такой Эдуар Менди

Летом 2018 года «Челси» приобрёл Кепу у «Атлетика» из Бильбао за 80 млн евро. Испанец стал самым дорогим вратарём мира. Синие заплатили за него даже больше, чем «Ливерпуль» за Алисона, а значит, ждали от голкипера качественной игры и регулярных спасений. Первый сезон в «Челси» Кепа провёл неплохо, а вот в прошлом наделал уйму ошибок, из-за чего Фрэнк Лэмпард на протяжении сезона несколько раз оставлял испанца на скамейке запасных. Теперь английский тренер вновь дал шанс 25-летнему голкиперу, но в игре против «Ливерпуля» футболист опять совершил чудовищный ляп, который привёл к поражению от конкурента за чемпионство.

Неуверенная игра Кепы в воротах вынудила лондонский клуб выйти на трансферный рынок. Уже в начале сентября «Челси» обратил внимание на голкипера французского «Ренна» Эдуара Менди. Переговоры продолжались на протяжении месяца, а накануне Фрэнк Лэмпард подтвердил факт прихода сенегальского вратаря в лондонский клуб. Сегодня «Челси» официально объявил о трансфере Менди, который призван заменить Кепу в воротах лондонцев. Как минимум навязать ему конкуренцию.

Недовольство Лэмпарда

Английский тренер стал открыто высказываться об ошибках Кепы ещё в середине прошлого сезона. В первой половине чемпионата испанский голкипер пропустил 27 мячей в 19 матчах. Он редко забирал верховые мячи, плохо играл ногами и постоянно проигрывал в выходах один на один.

Уже к концу января Лэмпард отметил большое количество ошибок Кепы и усадил того на скамейку запасных. Кепа просидел на банке четыре матча, пропустив важные игры против «Манчестер Юнайтед», «Лестера» и «Тоттенхэма».

«Кепе придётся с этим справляться, потому что таков футбол. Каждый игрок, независимо от того, насколько он хорош или какую блестящую карьеру сделал, подвергается критике. Критикуют даже лучших. И футболисты должны уметь с этим справляться. Буду ли искать нового голкипера на трансферном рынке? Сейчас я не смотрю на ситуацию с этой точки зрения, меня не волнует критика людей за пределами клуба. Знаю, что критика есть, но не позволяю себе поддаваться на неё. Кепа знает о создавшейся проблеме. Он совершил ряд ошибок, которые привели к голам и стоили команде очков, поэтому ему необходимо работать и прибавлять», — сказал 41-летний специалист в интервью пресс-службе «Челси».

Уже в начале марта Лэмпард вернул футболиста в стартовый состав, но он всё равно продолжил “привозить”. В последнем матче прошлого сезона против «Вулверхэмптона» английский тренер вновь оставил Кепу на скамейке запасных, а в британской прессе пошли разговоры о том, что в «Челси уже ищут замену голкиперу.

В сезоне АПЛ — 2019/2020 25-летний испанец пропустил аж 47 мячей в 33 матчах, из которых только восемь отстоял на ноль. Тем не менее Лэмпард в начале этого сезона дал Кепе ещё один шанс. И, как оказалось, зря.

Голкипер вновь подвёл команду, “накосячив” в матче с «Ливерпулем». Нападающий мерсисайдцев Садио Мане начал прессинговать испанца в его штрафной, а Кепа, растерявшись, отдал неточную передачу и попал прямо в ногу сенегальца. Тот подхватил мяч и отправил его в пустые ворота, сделав счёт 2:0.

«Моя работа как тренера – попытаться вселить в Кепу уверенность. Это была явная ошибка, и Кепа с этим согласился», – сказал Лэмпард после матча в эфире телеканала Sky Sports.

Кто такой Эдуар Менди

«Челси» заинтересовался голкипером «Ренна» месяц назад. Клуб Романа Абрамовича предлагал за Менди 20 млн евро, но французский клуб хотел получить на 6 млн больше. В итоге, как сообщает журналист RMC Sport Мохамеда Бухафси, клубы сошлись на сумме в 24 млн евро. Ещё 6 млн лондонцы заплатят в виде различных бонусов.

Накануне Фрэнк Лэмпард подтвердил, что Менди близок к переходу в «Челси».

«Да, Менди сейчас проходит медицинское обследование. При условии, что всё будет в порядке, он станет нашим игроком», – сообщил тренер.

Эдуар Менди родился во Франции, но его мать родом из Сенегала, а отец — из Гвинеи-Бисау. В возрасте 13 лет мальчик поступил в молодёжную футбольную академию Гаврского университета. Профессиональную карьеру голкипер начал в третьем французском дивизионе в клубе «Шербур». Потом выступал за дубль «Олимпика» из Марселя, а в 2016-м оказался в клубе Лиги 2 «Реймс», где смог раскрыться и заиграть. В сезоне-2017/2018 сенегалец помог красно-белым выиграть Лигу 2.

Следующий сезон в «Реймсе» Менди провёл уже в Лиге 1. Он сыграл все 38 матчей, пропустил 42 мяча и сделал 14 «клиншитов». По его воротам было нанесено 147 ударов в створ, из которых 76,2% закончились сейвами в исполнении сенегальца (у Кепы в том же сезоне 113 ударов и 67% сейвов).

Летом 2019 года Эдуара за 4 млн евро приобрёл «Ренн». Менди продолжил показывать уверенную игру в воротах, проведя 24 матча в Лиге 1 в составе нового клуба. В них он пропустил 19 голов и совершил только 9 «клиншитов». Но теперь Менди отразил 78,4% ударов в створ (у Кепы в этом сезоне 54,5 % сейвов). Этот показатель оказался одним из лучших не только во французском чемпионате, но даже в топ-5 европейских лигах.

Любопытная история связана с выступлением сенегальца за национальную сборную. В ноябре 2016 года Менди был вызван в команду Гвинеи-Бисау на товарищеские матчи против португальских клубов «Белененсеш» и «Эшторил». Отец кипера серьёзно болен и вот-вот должен был умереть, и Менди решил почтить его память игрой за сборную исторической родины. Вскоре после его смерти Эдуар был включен в расширенный список футболистов сборной Гвинеи-Бисау для участия в Кубке африканских наций 2017 года, но в конечном счете отклонил приглашение и заявил, что хочет выступать за сборную Сенегала. Уже в ноябре 2018 года Менди дебютировал за национальную команду в матче против Экваториальной Гвинеи (1:0).

Очевидно, что в лице Менди «Челси» приобрёл отличного вратаря с завидными показателями. С большей долей вероятности именно Менди займёт в этом сезоне место основного голкипера «аристократов».