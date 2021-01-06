Как футболисты РПЛ проводят первые дни нового года

Дзюба болеет за Россию, а Кокорин и Мамаев загорают в Дубае.

Наши футболисты, оставшиеся без полноценного летнего отпуска, продолжают отдыхать. Рассказываем, как игроки РПЛ проводят первые дни нового года.



Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, оставшийся в России, показал, как поддерживал нашу сборную в полуфинальном матче МЧМ-2021 против Канады (0:5).

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк проводит отпуск в Кении. Футболист выложил фотографию завтрака с жирафами с подписью: «Хакуна матата ☕️ 🦒».

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев отдыхают вместе с семьями в ОАЭ. На днях они большой компанией посетили Леголенд в Дубае.

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов первые дни новогодних праздников провёл в Москве. Золотой актив сборной вместе с братом и друзьями сыграл в футбол.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в компании друзей путешествует по острову Киш (остров в Персидском заливе у южного побережья Ирана).

Лидер «Рубина» Хвича Кварацхелия заявил, что не планирует надолго задерживаться в РПЛ. Но на сегодняшний день он всё ещё игрок казанской команды, а свой заслуженный отпуск проводит со своими родными в Грузии.

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский вместе с семьёй отправился в Крым. По мнению футболиста, лучше гор могут быть только горы.

Полузащитник «Зенита» Малком проводит отпуск в кругу друзей в солнечной Бразилии.

Голкипер «Спартака» Артём Ребров — заядлый путешественник. На этот раз футболист вместе с семьёй побывал в Карелии.

Новичок ЦСКА Бруно Фукс, восстановившийся после травмы, решил остаться в Москве. Футболист регулярно посещает тренировочную базу «армейцев».

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков любит попадать в неприятные истории. На днях Глушаков в куртке «Спартака» стрелял по бутылкам из ружья. Всё бы ничего, но эта забава происходила на фоне жилых домов.

Защитник «Рубина» Силвие Бегич сделал предложение своей возлюбленной. Судя по фотографии с кольцом на руке, она сказала «да».

Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов проводит отпуск на родине в Казахстане. На днях футболист посетил свадьбу друга. Среди гостей также был замечен Бауыржан Исламхан, дисквалифицированный на два года за допинг.