Как футболисты РПЛ проводят первые дни нового года

Наши футболисты, оставшиеся без полноценного летнего отпуска, продолжают отдыхать. Рассказываем, как игроки РПЛ проводят первые дни нового года.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, оставшийся в России, показал, как поддерживал нашу сборную в полуфинальном матче МЧМ-2021 против Канады (0:5).
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк проводит отпуск в Кении. Футболист выложил фотографию завтрака с жирафами с подписью: «Хакуна матата ☕️ 🦒».
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев отдыхают вместе с семьями в ОАЭ. На днях они большой компанией посетили Леголенд в Дубае.
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов первые дни новогодних праздников провёл в Москве. Золотой актив сборной вместе с братом и друзьями сыграл в футбол.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в компании друзей путешествует по острову Киш (остров в Персидском заливе у южного побережья Ирана).
Лидер «Рубина» Хвича Кварацхелия заявил, что не планирует надолго задерживаться в РПЛ. Но на сегодняшний день он всё ещё игрок казанской команды, а свой заслуженный отпуск проводит со своими родными в Грузии.
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский вместе с семьёй отправился в Крым. По мнению футболиста, лучше гор могут быть только горы.
Полузащитник «Зенита» Малком проводит отпуск в кругу друзей в солнечной Бразилии.
Голкипер «Спартака» Артём Ребров — заядлый путешественник. На этот раз футболист вместе с семьёй побывал в Карелии.
Новичок ЦСКА Бруно Фукс, восстановившийся после травмы, решил остаться в Москве. Футболист регулярно посещает тренировочную базу «армейцев».
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков любит попадать в неприятные истории. На днях Глушаков в куртке «Спартака» стрелял по бутылкам из ружья. Всё бы ничего, но эта забава происходила на фоне жилых домов.
Защитник «Рубина» Силвие Бегич сделал предложение своей возлюбленной. Судя по фотографии с кольцом на руке, она сказала «да».
Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов проводит отпуск на родине в Казахстане. На днях футболист посетил свадьбу друга. Среди гостей также был замечен Бауыржан Исламхан, дисквалифицированный на два года за допинг.
- 6 января 2021
-
17:53
-
17:28
-
17:27
-
17:02
-
16:56
-
16:46
-
16:27
-
16:24
-
15:53
-
15:44
-
15:39
-
15:30
-
15:29
-
15:23
-
15:10
-
15:02
-
14:42
-
14:34
-
14:09
-
14:01
-
13:44
-
13:32
-
13:26
-
13:14
-
12:48
-
12:40
-
12:39
-
12:30
-
11:56
-
11:34
-
11:26
-
11:24
-
11:03
-
11:01
-
10:36